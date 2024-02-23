Чому жінка так кардинально змінила своє життя та як виглядають її будні тепер, розповідаємо далі.

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Як живе мільйонерка у фургоні

Кейтлін Пайл зі США мала статки в 4 мільйони доларів, володіла власним коректорським бізнесом і жила у будинку в Орландо разом зі своїм колишнім чоловіком. У їхньому розкішному особняку було 18 кімнат: чотири спальні й три ванни, зокрема кімнати, присвячені іграм Nintendo, а також мистецтву і різним ремеслам.

Однак після розлучення у квітні 2019 року, продажу бізнесу за 4 мільйони доларів і нервового зриву Кейтлін вирішила перейти на мінімалістський спосіб життя. Вона купила фургон Mercedes Sprinter і вирушила в дорогу. Жінка вже встигла побувати у восьми штатах і любить проводити свої дні, пробуючи щось нове, наприклад, займаючись альпінізмом.

Я була мільйонеркою і перейшла від життя на самоті у величезному порожньому будинку до подорожей. Моє життя схоже на пригоду, яку я обираю сама. Я роблю все це, щоб порадувати свою внутрішню дитину. Я люблю подорожувати, і це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймала. Я стала набагато впевненішою в собі, завела нових друзів і навіть ходжу на побачення. Життя – це зростання, і я вірю, що це саме те, що я роблю,

– розповідає Кейтлін, яка зараз працює віддалено як лайф-коуч.

До початку свого 30-річчя американка створила успішний бізнес із коректури й заробила 100 000 доларів у перший же рік. У 31 рік вона заробляла 4 мільйони доларів на рік, що дозволило їй купити величезний будинок в Орландо, штат Флорида, разом зі своїм колишнім. Вона захоплювалася дизайном інтер'єрів, тому відправила ескізи дизайнеру й архітектору, які створили всі світильники та фрески на її замовлення.

Жінка веде спокійне та насичене життя / Фото SWNS

Кейтлін і її чоловік розійшлися після 8 років шлюбу, і у квітні 2019 року їхнє розлучення було остаточно оформлено. Вона продала свою компанію і була змушена оплачувати рахунки, зокрема 180 000 доларів за обслуговування особняка, оскільки вона була єдиним власником нерухомості. Кейтлін каже, що через грошові проблеми, розлучення і необхідність утримувати особняк наодинці вона почувалася пригніченою і вигорілою, і стверджує, що в травні 2022 року в неї стався зрив.

Догляд за будинком перетворився на роботу на повну ставку. Ми побудували його для себе, як для пари, і з нетерпінням чекали, коли зможемо розважати людей і утримувати його разом. Але, перебуваючи в ньому на самоті, я була поглинена. Завжди щось траплялося: то потрібно було, щоб хтось доглядав за газоном, але хлопець скасовував роботу в останню хвилину, то поштова скринька завалювалася, а ви не могли змусити себе її розібрати. Я насилу оплачував рахунки, а свою заначку залишила на крайній випадок. У мене був повний занепад сил,

– згадує американка.

Кейтлін почала відчувати постійне нездужання і втому. Вона обговорила проблеми зі своїм терапевтом, який у підсумку поставив їй діагноз "хронічний стрес і вигорання". Їй сказали, що її мозок потребує перерви й фізичних вправ, здорової їжі та відпочинку, тож вона вирішила провести чотири роки у відновленні, відкривши тим часом новий віддалений бізнес як лайф-коуч.

У квітні 2023 року Кейтлін купила Mercedes Sprinter за 88 000 доларів і витратила ще 102 000 на ремонт, зокрема на виготовлення кухні на замовлення з великим холодильником, соковичавлювачем і блендером. На підготовку машини пішло чотири місяці, вона найняла помічника, який допомагав їй доглядати за будинком, поки її не було, і в серпні 2023 року почала нове життя "на колесах".

Як каже жінка, такий спосіб життя набагато більше підходить їй. Раніше вона їздила в дорогі відпустки по кілька разів на рік, але це було недовго, тепер же американка живе на 20-30 доларів на день і веде життя, про яке завжди мріяла.