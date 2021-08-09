Обидва терміни здебільшого стосуються саме білого вина. Його ми й будемо розглядати!

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Яке вино називають мінеральним

Ця характеристика з’явилася порівняно нещодавно – дегустатори почали використовувати її з 1980-х років. Але деякі експерти вважають термін "мінеральність" спірним, адже він не має чіткого визначення.

За певними версіями, мінеральні відтінки можуть з’явитися у вині через виноградні лози. Вони немовбито "вбирають" мінерали із ґрунту у процесі росту, що зрештою впливає на смак вина. Звучить цілком логічно, зважаючи на досвід певних регіонів, що мають вулканічні, крейдові, сланцеві ґрунти. Утім, цю версію критикують деякі науковці.

За іншою думкою, типові мінеральні тони у вині – це результат різних хімічних реакцій, які відбуваються процесі виніфікації (перетворення винограду у вино). Однак і цю версію вважають досить спірною.

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А втім, мінеральні відтінки чомусь таки відчутні у вині! Це – крейда, земля, йод, сіль тощо. Найчастіше їх вловлюють у білих неароматних винах з низьким рівнем алкоголю, високою кислотністю та соленим післясмаком.

Білі вина із яскраво вираженим мінеральним ароматом можна віднайти у Шаблі (Франція), Шампань (Франція), Мозель (Німеччина).

Червоні вина з такими ароматами: Пріорат (Іспанія), Етна (Італія), Дору (Португалія).

Вино здатне здивувати вас цікавими мінеральними відтінками / Фото Pexels

Яке вино називають хрустким

Термін "хрусткий" також використовують переважно для білих вин. Так описують сильну кислотність вина, яка водночас є надзвичайно приємною та схожою на дуже кисле зелене яблуко або ж свіжовичавлений лимонад у поєднанні з фруктовим смаком.

Такі вина є просто ідеальними для того, щоб смакувати їх влітку на сонечку і насолоджуватися життям! Найбільш яскравим прикладом таких вин можемо вважати Чаколі (Txakoli) з країни Басків, що розташована на півночі Іспанії.