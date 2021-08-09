Оба термина в основном касаются именно белого вина. Его мы и будем рассматривать!

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Какое вино называют минеральным

Эта характеристика появилась сравнительно недавно – дегустаторы начали использовать ее с 1980-х годов. Но некоторые эксперты считают термин "минеральность" спорным, ведь он не имеет четкого определения.

По некоторым версиям, минеральные оттенки могут появиться в вине из-за виноградных лоз. Они будто бы "впитывают" минералы из почвы в процессе роста, что в конечном итоге влияет на вкус вина. Звучит вполне логично, учитывая опыт отдельных регионов, имеющих вулканические, меловые, сланцевые почвы. Впрочем, эту версию критикуют некоторые ученые.

По другому мнению, типичные минеральные тона в вине – это результат различных химических реакций, которые происходят в процессе винификации (преобразования винограда в вино). Однако и эту версию считают достаточно спорной.

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Впрочем, минеральные оттенки почему-то же ощутимы в вине! Это – мел, земля, йод, соль и тп. Чаще всего их улавливают в белых неароматных винах с низким уровнем алкоголя, высокой кислотностью и соленым послевкусием.

Белые вина с ярко выраженным минеральным ароматом можно найти в Шабли (Франция), Шампань (Франция), Мозель (Германия).

Красные вина с такими ароматами: Приорат (Испания), Этна (Италия), Дору (Португалия).

Вино может удивить вас интересными минеральными оттенками / Фото Pexels

Какое вино называют хрустящим

Термин "хрустящий" также используют преимущественно для белых вин. Так описывают сильную кислотность вина, которая одновременно является чрезвычайно приятной и похожей на очень кислое зеленое яблоко или свежевыжатый лимонад в сочетании с фруктовым вкусом.

Такие вина просто идеальны для того, чтобы пробовать их летом на солнышке и наслаждаться жизнью! Наиболее ярким примером таких вин можем считать Чаколи (Txakoli) из страны Басков, расположенной на севере Испании.