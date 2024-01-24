Для цього манікюр можна розбавити тонкими акценти та ледь помітними деталями. Як зробити дизайн нігтів акуратним та не надто яскравим, але водночас цікавим, розповідаємо далі.

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Рожевий акцент на нігтях

Залишатися небанальною, але мінімалістичною можна з цим рожевим манікюром. Нафарбуйте два нігті в рожево-нюдовий відтінок, а решту пальців зробіть яскраво-рожевого кольору. Нанесіть дві маленькі рожеві крапки на нюдові нігті й насолоджуйтесь своїм не надто складним та вишуканим дизайном.

Як виглядає рожевий манікюр: дивіться фото

Оливково-зелений манікюр зі смужками

Такий дизайн зробить ваші нігті цікавими та універсальними для щоденних образів. Почніть манікюр з нюдової основи на кожному нігті, а потім проведіть м’яким оливковим кольором по діагоналі кожного кінчика. Завершіть дизайн чергуванням горизонтальних і вертикальних тонких чорних смужок на кожному нігті.

Ідея оливкового манікюру: дивіться фото

Рожеве золото на кожен день

Цей шикарний та мінімалістичний манікюр починається з кремової непрозорої основи з матовим покриттям. Для витонченого контрасту тонким пензликом для нігтів обведіть периметр кожного нігтя блискучим лаком рожевого золота. Завершіть ще однією лінією, щоб створити дизайн схожий на французький манікюр.

Як рожеве золото виглядає на нігтях: дивіться фото

Символічний мінімалізм

Такі символічні очі на нігтях можуть відлякувати негативну енергію та приносити удачу, а на додачу будуть ще й чудовим вибором оригінального та простого дизайну. Нанесіть кремову прозору основу, яка підходить до тону вашої шкіри, а потім намалюйте очі. Почніть з темно-синього, нанесіть білий, а потім закінчіть оформлення крихітною темно-синьою точкою зверху.

Як виглядають маленькі оченята на удачу: дивіться фото

Веселковий градієнт

Пастельна веселка з градієнтним є барвистим, але доволі витонченим варіантом дизайну. Почати такий манікюр варто з білої основи, щоб кольори були яскравішими.

Як виглядає веселка на нігтях: дивіться фото

Далі на спонж для макіяжу нанесіть чотири кольори в шаховому порядку. Приберіть надлишки лаку, а потім кілька разів натисніть губкою прямо на ніготь. Манікюр готовий, лишається лише додати блискуче покриття поверх.