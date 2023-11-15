Одного лиш ремонту і крутих девайсів недостатньо для того, аби атмосфера була затишною. Тому 24 Канал зібрав для вас поради для створення затишку на кухні.
Цікаво Як зробити роботу з дому ефективною: корисні поради
Гармонія кольорів
Найперше, на що варто звертати увагу – гармонія кольорів на вашій кухні. Усі меблі, шафи та поверхні повинні бути поєднуваних кольорів і бажано дотримуватися однієї гами, аби місце для трапези не було перевантажене кольорами.
Крім того, варто уникати агресивних кольорів, адже кухня – місце для релаксу, а не напруги.
Гармонія кольорів – невіддільна частина затишку / Фото Pixabay
Текстиль
Доповнити інтер'єр на кухні завжди можна текстилем, тільки для нього потрібно пам'ятати правило про гармонію кольорів. Чохли на диван чи на стільці, або ж штори – ідеальне доповнення для атмосфери.
Також не варто забувати про скатертини, серветки та кухонні рушники, які є невіддільною частиною кухонного затишку.
Світло
Кухня – це місце, яке потребує багато світла, аби і під час приготування було видно всі процеси, і щоб під час трапези було комфортно. Тому потрібно подбати про те, аби світла було достатньо.
Насамперед можна обладнати поверхні малими світильниками, аби було комфортно під час приготування їжі. Інше ж джерело світла варто розмістити над столом. Також можна доповнити світлову гаму LED-стрічкою, невеликими світильниками чи лампами.
Люстри можна розмістити над столом / Фото Pixabay
Зелень
Не забувайте про вазони, які не лише очищують повітря, але й доповнюють інтер'єр та стануть чудовим доповненням для вашої кухні. Зелень не лише приносить користь, але й милує око, тому чом би не розмістити кілька горщиків на підвіконні?
І не забувайте про зелень / Фото Pixabay