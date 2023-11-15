Одного лиш ремонту і крутих девайсів недостатньо для того, аби атмосфера була затишною. Тому 24 Канал зібрав для вас поради для створення затишку на кухні.

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Гармонія кольорів

Найперше, на що варто звертати увагу – гармонія кольорів на вашій кухні. Усі меблі, шафи та поверхні повинні бути поєднуваних кольорів і бажано дотримуватися однієї гами, аби місце для трапези не було перевантажене кольорами.

Крім того, варто уникати агресивних кольорів, адже кухня – місце для релаксу, а не напруги.



Гармонія кольорів – невіддільна частина затишку / Фото Pixabay

Текстиль

Доповнити інтер'єр на кухні завжди можна текстилем, тільки для нього потрібно пам'ятати правило про гармонію кольорів. Чохли на диван чи на стільці, або ж штори – ідеальне доповнення для атмосфери.

Також не варто забувати про скатертини, серветки та кухонні рушники, які є невіддільною частиною кухонного затишку.

Світло

Кухня – це місце, яке потребує багато світла, аби і під час приготування було видно всі процеси, і щоб під час трапези було комфортно. Тому потрібно подбати про те, аби світла було достатньо.

Насамперед можна обладнати поверхні малими світильниками, аби було комфортно під час приготування їжі. Інше ж джерело світла варто розмістити над столом. Також можна доповнити світлову гаму LED-стрічкою, невеликими світильниками чи лампами.



Люстри можна розмістити над столом / Фото Pixabay

Зелень

Не забувайте про вазони, які не лише очищують повітря, але й доповнюють інтер'єр та стануть чудовим доповненням для вашої кухні. Зелень не лише приносить користь, але й милує око, тому чом би не розмістити кілька горщиків на підвіконні?



І не забувайте про зелень / Фото Pixabay

Створити затишок вдома зовсім не складно, адже секрет успіху – у деталях. Зокрема, стильний домашній одяг не менш важливий, аніж текстиль та декор. Щоб переконатися в цьому, пропонуємо звернути увагу на велюрове вбрання від Anabel Arto. В каталозі бренду безліч пропозицій на будь-який бюджет. Тож кожна знайде свій стильний look, в якому почуватиметься затишно та комфортно щодня.