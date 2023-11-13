Бріана Міллс виграла у лотереї 150 000 доларів. Це трапилося в одному з супермаркетів Вірджинії.

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Що зробила жінка

Бріана Міллс стояла у черзі на касі супермаркету. Перед нею в черзі був чоловік, у якого виникли проблеми з оплатою за продукти – йому не вистачало коштів. Тому вона вирішила оплатити його покупку.

Коли черга дійшла до Бріани, вона скретч-лотерейний білет Strike It Rich. І він виявився виграшним. Жінка виграла у лотерею максимальну суму – 150 000 доларів.



Виграшний білет Бріани Міллс / Фото Virginia Lottery

Про свої плани на кошти, які вдалося виграти у лотереї, жінка поки не розповідає.