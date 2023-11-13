Щоб зробити власне весілля більш оригінальним, майбутня наречена використала спадок своєї матері. Що вона зробила, розповідаємо далі.

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Жінка осучаснила сукню матері

Морган Паркер, весільна фотографка зі штату Флорида, вирішила додати до власного весілля більше символіки. Вона одягла сукню своєї мами, в якій 30 років тому та брала шлюб.

Звісно перед весіллям дівчина осучаснила її. У початковому вигляді сукня мала довгі рукава та однотонну спідницю, що прикрашена мінімалістичним мереживом. Верхня частина сукні була повністю розшита білими намистинами, а спина – відкритою.

Морган не хотілося виходити заміж у сукні такого вигляду. Усе через те, що весілля мало відбутися у Південній Флориді – штаті з тропічним кліматом. Саме тому вона вирішила позбавити себе мук від спеки і дещо змінити вбрання. Наречена відрізала шлейф, щоб підрівняти довжину сукні. Залишила лише один рукав, щоб було асиметричне декольте. А також зробила довгий розріз на спідниці.

Результатом оновленої сукні наречена поділилася у своєму тіктоці.

Мама вперше бачить свою сукню у новому вигляді: дивіться відео