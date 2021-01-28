Ви обрали найкращого психолога за порадами знайомих, перечитали купу позитивних відгуків та очікували, що він точно вам допоможе. Проте результатів - нуль. Психологиня Вікторія Соботюк розповідає, чому так трапляється і чи це нормально.

Джерело: сторінка в інстаграмі Вікторії Соботюк

Психологиня Вікторія Соботюк поділилась цікавою історією: її клієнтка раніше відвідувала аж трьох психологів протягом останніх 5 років. і скаржилась, як багато часу вона витратила дарма. Тому експертка вирішила розповісти читачам, чому часом навіть найкращі спеціалісти, які допомогли сотням клієнтів, можуть нічим вам нічим не зарадити. Заздалегідь хороша новина – проблема не у вас.

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Пошук психолога – це як шопінг

Експертка пояснює: навряд чи ви купите нові джинси після першої ж примірки єдиної пари. Скоріше за все ви переміряєте ще кілька штук, аж поки не знайдете ідеальні. І навіть найкращий одяг люксового бренду з дорогої тканини може банально не сісти на вашій фігурі. І це не означає, що джинси погані чи у вас якась не така статура – вони просто вам не підійшли.

Вибір психолога часом нічим не відрізняється від вибору одягу / Фото Pexels

Те саме відбувається і при пошуках психолога. Тому одні й ті ж спеціалісти з однаковою методикою будуть показувати зовсім різні результати з різними клієнтами.

До чого варто бути готовими при пошуках психолога

У вас можуть бути різні цінності

Погодьтесь, якщо, до прикладу, ви маєте феміністичні погляди, а ваш психолог – консервативна людина з патріархальними установками, то робота у вас навряд чи складеться. Так чи інакше він транслюватиме свої цінності у розмовах.

Це теж ок. Ваша ціль не соромитись визначати те, що Вам не вистачає або не підходить це,

– радить психологиня

Застарілі методи роботи

Можливо, вам не пощастило і ваш психолог давно не проходив профільного навчання та не розвивався як професіонал. Його знань могло вистачити для розв'язання проблеми вашої подруги, тоді як у вашій ситуації потрібні більш ефективні засоби, про які ваш психолог просто не знає.

Методи роботи психолога можуть вам не подобатись / Фото Pexels

Наукові знання – не панацея

Багато курсів за спиною вашого психолога та потужний багаж наукових знань також не гарантують успіху. Якщо він раніше ніяк не стикався з вашою проблемою, а знає про неї лише в теорії, швидкого результату навряд чи варто очікувати.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Ви потрапили до початківця

Ваш психолог лише почав свою практику і робить це трохи невпевнено? Вікторія Соботюк переконана, що це не привід відразу кидати роботи з такою людиною. Можливо, якраз цей спеціаліст вам і допоможе – потрібно лише трохи терпіння.

Головне щоб Ви це обговорити та узгодили Вашу співпрацю. Оскільки всі якісні фахівці десь да мають брати практику. Але це не означає що цей фахівець назавжди лишається поганим,

– розповідає експертка

Психологи теж люди

Ну і найбільш банальне, але досить поширене: вам просто не комфортно з цією людиною. От як із джинсами, які просто вам не подобаються, і ви нічого з цим не зробите. Манера поведінки, мовлення чи недоречні на ваш погляд запитання – це все може вас дратувати. Тоді й продуктивної терапії також не вийде.