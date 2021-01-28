Вы выбрали лучшего психолога по советам знакомых, перечитали кучу положительных отзывов и ожидали, что он точно вам поможет. Однако результатов - ноль. Психологиня Виктория Соботюк рассказывает, почему так происходит и нормально ли это.

Источник: страница в инстаграме Виктории Соботюк

Психологиня Виктория Соботюк поделилась интересной историей: ее клиентка ранее посещала трех психологов в течение последних 5 лет, и жаловалась, как много времени она потратила зря. Поэтому експертка решила рассказать читателям, почему порой даже лучшие специалисты, которые помогли сотням клиентов, могут ничем вам ничем не помочь. Заранее хорошая новость – проблема не в вас.

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Поиск психолога – это как шопинг

Експертка объясняет: вряд ли вы купите новые джинсы после первой же примерки единой пары. Скорее всего вы перемеряют еще несколько штук, пока не найдете идеальные. И даже лучшая одежда люксового бренда из дорогой ткани может банально не сесть на вашей фигуре. И это не значит, что джинсы плохие или у вас какая-то не такая фигура – они просто вам не подошли.

Выбор психолога иногда ничем не отличается от выбора одежды / Фото Pexels

То же происходит и при поисках психолога. Поэтому одни и те же специалисты с одинаковой методикой будут показывать совершенно разные результаты с разными клиентами.

К чему стоит быть готовыми при поисках психолога

У вас могут быть разные ценности

Согласитесь, если, к примеру, у вас феминистские взгляды, а ваш психолог – консервативный человек с патриархальными установками, то работа у вас вряд ли получится. Так или иначе он будет транслировать свои ценности в разговорах.

Это тоже ок. Ваша цель не стесняться определять то, что Вам не хватает или не подходит это,

– советует психолог

Устаревшие методы работы

Возможно, вам не повезло и ваш психолог давно не проходил профильного обучения и не развивался как профессионал. Его знаний могло хватить для решения проблемы вашей подруги, тогда как в вашей ситуации нужны более эффективные средства, о которых ваш психолог просто не знает.

Методы работы психолога могут вам не нравиться / Фото Pexels

Научные знания – не панацея

Многие курсы за спиной вашего психолога и мощный багаж научных знаний также не гарантируют успеха. Если он раньше никак не сталкивался с вашей проблемой, а знает о ней только в теории, быстрого результата вряд ли стоит ожидать.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Вы попали к новичку

Ваш психолог только начал свою практику и делает это немного неуверенно? Виктория Соботюк убеждена, что это не повод сразу бросать работу с таким человеком. Возможно, именно этот специалист вам и поможет – нужно лишь немного терпения.

Главное чтобы Вы это обсудить и согласовали Ваше сотрудничество. Поскольку все качественные специалисты где да должны принимать практику. Но это не значит, что этот специалист навсегда остается плохим,

– говорит эксперт

Психологи тоже люди

Ну и наиболее банальное, но довольно распространенное: вам просто не комфортно с этим человеком. Вот как с джинсами, которые просто вам не нравятся, и вы ничего с этим не сделаете. Манера поведения, речи или неуместны на ваш взгляд вопрос – это все может вас раздражать. Тогда и продуктивной терапии также не получится.