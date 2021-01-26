Забота о себе, когда совсем нет времени: вам понадобится всего час в день и 5 простых действий
Часто у нас совсем нет времени или энергии на то, чтобы подумать о себе, ведь в течение дня всегда столько дел! Однако перезагрузиться и позаботиться о себе возможно всего за 60 минут в день. Стоит только сделать несколько простых действий.
Источник: Life24
Мы распределили этот час заботы на разные блоки: вы увидите, как много полезных действий для восстановления собственного ресурса можно уместить в столь короткое время. Необязательно выполнять все, вы можете сократить это время и выбрать то, что вам по душе.
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5 минут – сделать легкую зарядку
Регулярная физическая активность очень важна не только для здоровья, но и для хорошего самочувствия. Достаточно в течение дня встать из-за стола, размять шею, сделать несколько наклонов и растянуть мышцы. Почувствуйте свое тело и дайте ему отдохнуть от статического сидящего (или стоящего) положение за работой. Это первый, физический этап заботы о себе.
Простые физические упражнения хорошо помогают отвлечься от работы / Фото Unsplash
10 минут – расслабиться
Далее займитесь тем, что заставляет вас чувствовать себя в безопасности. Вашему организм для расслабления нужен максимальный комфорт. Здесь пригодятся обычные рутинные действия, которые и дают организму сигнал: "Все хорошо, можно отдохнуть и не напрягаться". Вы можете просто полежать диване с закрытыми глазами, выпить чашку любимого чая или принять горячий душ.
Будничные действия помогут расслабиться / Фото Unsplash
20 минут – заняться чем-то творческим
Самое важное в отдыхе – это переключиться на другой вид деятельности. Включите любимую музыку и посвятите следующие 20 минут тому, что заставляет вас забыть о других проблемах: разрисуйте страницу блокнота узорами, если вы работаете в офисе, танцуйте или пойте, если ваша работа удаленная. Подойдет любое ваше хобби, в которое вы можете окунуться с головой.
Даже 20 минут прослушивания музыки – это уже отдых / Фото Pexels
15 минут – поделиться мыслями
Даже если у вас очень загруженный график, найдите 15 минут на то, чтобы позвонить близким друзьям и поговорить о простых обыденных вещах или записать впечатления, эмоции, идеи в дневник. Это замечательная практика замедление, которая позволяет поставить мир на паузу и уделить время своим мыслям, выразить то, о чем вы уже давно думали.
Не ленитесь в течение дня принимать в руки дневник и записывать мысли / Фото Unsplash
10 минут – выйти на свежий воздух
Свежий воздух очень полезен для нашего организма. Потратьте всего 10 минут на то, чтобы выйти на улицу или постоять на балконе. Попробуйте в тишине наблюдать за прохожими, потоком машин, просто без спешки рассмотреть природу или городские пейзажи.
Подышать несколько минут на балконе – и вы новый человек / Фото Unsplash
Это прекрасно успокаивает, а кислород заставляет ваш мозг работать лучше. Не удивляйтесь, если в течение этих 10 минут к вам придет решение проблемы, над которой вы давно думали.
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