Дівчина часто отримує компліменти щодо свого волосся, адже воно у неї дуже доглянуте і красиве. Детальніше про "особливий" догляд читайте далі.

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Дівчина миє волосся двічі на місяць

Хейлі часто ділиться у своєму тіктоці порадами щодо догляду за волоссям. Проте цього разу вона вразила користувачів відео, де розповіла, що може не мити голову протягом 25 днів і це допомагає її волоссю залишатись таким гарним. Для того, аби досягти такого результату, дівчина тривалий час "тренувала" шкіру голову і готувала її до таких тривали перерв між миттям. Такий експеримент видався вдалим. Тепер волосся виглядає блискучим та здоровим.

Дівчина детально розповіла про процес:

По-перше, вам потрібен сухий шампунь, якого вистачить на весь цей час. Використовуйте його ввечері на шкіру голови та за вухами, а не вранці. Це буде працювати набагато краще,

– пояснює Хейлі у відео.



Дівчина доглядає за волоссям "по-особливому" / Скриншот з відео

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Дівчина також рекомендує ретельно розчісувати волосся і використовувати для цього гребінець, адже на щітці міститься багато жиру зі шкіри голови. До того ж варто захищати волосся від пари від часу приймання ванни.

Коли ви йдете в душ і не миєте волосся, укутайте його. Мені байдуже, у що ви його загортаєте: рушник для волосся, звичайний рушник, паперовий пакет,

– рекомендує вона.

Хейлі також наголошує, що важливо берегти волосся не лише від вологи та жирності, але й від пересушування.

Коли настає день миття, використайте глибоку лікувальну маску. У перервах між миттями кінчики також повинні бути зволоженими, тому я використовую аргонову олію,

– пояснює Хейлі.