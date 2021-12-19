Девушка часто получает комплименты относительно своих волос, ведь они у нее очень ухоженные и красивые. Подробнее об "особом" уходе читайте дальше.

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Девушка моет волосы два раза в месяц

Хейли часто делится в своем тиктоке советами по уходу за волосами. Однако на этот раз она поразила пользователей видео, где рассказала, что может не мыть голову в течение 25 дней и это помогает ее волосам оставаться такими красивыми. Для того чтобы достичь такого результата, девушка долгое время "тренировала" кожу голову и готовила ее к таким длительным перерывам между мытьем. Такой эксперимент показался удачным. Теперь волосы выглядят блестящими и здоровыми.

Девушка подробно рассказала о процессе:

Во-первых, вам нужен сухой шампунь, которого хватит на все это время. Используйте его вечером на кожу головы и за ушами, а не утром. Это будет работать гораздо лучше,

– объясняет Хейли в видео.



Девушка ухаживает за волосами "по-особенному" / Скриншот с видео

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Девушка также рекомендует тщательно расчесывать волосы и использовать для этого расческу, ведь на щетке содержится много жира из кожи головы. К тому же следует защищать волосы от пара во время приема ванны.

Когда вы идете в душ и не моете волосы, укутайте их. Мне все равно, во что вы его заворачиваете: полотенце для волос, обычное полотенце, бумажный пакет,

– рекомендует она.

Хейли также отмечает, что важно беречь волосы не только от влаги и жирности, но и от пересушивания.