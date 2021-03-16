Бразилійка Глорія де Паула з самого дитинства розуміла, що не хоче все життя просидіти в офісі. Спершу вона побудувала успішну кар’єру моделі. Та згодом відчула, що її покликання – спорт. А саме – єдиноборства.

Ще будучи школяркою, дівчина весь час думала про модельний подіум. Свою мрію їй вдалося здійснити під час навчання в університеті – тоді вона вперше взяла участь у модельному кастингу. Після цього Глорія почала професійно займатися моделінгом.

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Та в її житті було ще одне захоплення – тайський бокс, який вона почала освоювати ще в 17 років. Дівчина успішно поєднувала обидва заняття, які займали більшу частину вільного часу.

Однак через кілька років вона зробила найважливіше рішення у своєму житті – обрала професійний спорт і полишила модельну кар’єру.

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Нещодавно дівчині вдалося дебютувати у найпопулярнішій організації зі змішаних бойових мистецтв UFC, де вона програла своїй суперниці Джин Ю Фрей. Та це не зупиняє Глорію: вона не хоче повертатися в модельний бізнес.

Сталося те, що сталося. Я завжди займалася тайським боксом і тепер думаю далі розвиватися у змішаних єдиноборствах. Адже вважаю, що це дуже перспективний напрям… Мені справді подобається заробляти на життя всередині октагону, а не перед об’єктивом камери, – розповідає Глорія де Паула.

Батьки дівчини з позитивом ставляться до захоплення своєї дочки. Але жартома кажуть, що, коли вона позувала на подіумі, їм було значно спокійніше. Однак вони підтримують Глорію, і вірять, що вона зможе реалізувати себе у таких боях.