Бразильянка Глория де Паула с самого детства понимала, что не хочет всю жизнь просидеть в офисе. Сначала она построила успешную карьеру модели. Но потом почувствовала, что ее призвание – спорт. А именно – единоборства.

Еще будучи школьницей, девушка все время думала о модельном подиуме. Свою мечту ей удалось осуществить во время обучения в университете – тогда она впервые приняла участие в модельном кастинге. После этого Глория начала профессионально заниматься моделингом.

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Но в ее жизни было еще одно увлечение – тайский бокс, который она начала осваивать еще в 17 лет. Девушка успешно сочетала оба занятия, которые занимали большую часть свободного времени.

Однако, когда Глории исполнилось 25 лет, она сделала важное решение в своей жизни – выбрала профессиональный спорт.

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Недавно девушке удалось дебютировать в популярной организации по смешанным боевым искусствам UFC, где она проиграла своей сопернице Джин Ю Фрей. Но это не останавливает Глорию: она не хочет возвращаться в модельный бизнес.

Произошло то, что произошло. Я всегда занималась тайским боксом и теперь думаю дальше развиваться в смешанных единоборствах. Ведь считаю, что это очень перспективное направление ... Мне действительно нравится зарабатывать на жизнь внутри октагона, а не перед объективом камеры, – рассказывает Глория де Паула.

Родители девушки с позитивом относятся к увлечению своей дочери. Но в шутку говорят, что, когда она позировала на подиуме, им было гораздо спокойнее. Однако они поддерживают Глорию, и верят, что она сможет реализовать себя в таких боях.