Зазвичай модель демонструє своє кучеряве й обʼємне волосся. Як зірка змінила образ, розповідаємо далі.
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Як виглядає новий образ моделі
26-річна французька модель Тіна Кунакі дебютувала з новою зачіскою. Знімками зірка подіумів поділилась в інстаграм.
Кунакі напередодні відвідала показ Sacai – японського бренду розкішної моди, заснованого Чітосе Абе в 1999 році. Його називають доволі впливовим у подоланні дихотомії між повсякденним і офіційним одягом.
Як виглядає нова зачіска моделі: дивіться фото
На модній події знаменитість зʼявилася в повністю чорному вбранні. Вона випрямила своє чорне та кучеряве волосся, уклавши його у хвіст, та постала з чубчиком.
Зазвичай Тіна Кунакі демонструє своє кучеряве та обʼємне волосся, доволі рідко його випрямляючи.