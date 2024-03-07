Обычно модель демонстрирует свои вьющиеся и объемные волосы. Как звезда изменила образ, рассказываем далее.

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Как выглядит новый образ модели

26-летняя французская модель Тина Кунаки дебютировала с новой прической. Снимками звезда подиумов поделилась в инстаграм.

Кунаки накануне посетила показ Sacai – японского бренда роскошной моды, основанного Читосе Абэ в 1999 году. Его называют довольно влиятельным в преодолении дихотомии между повседневной и официальной одеждой.

Как выглядит новая прическа модели: смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

На модном событии знаменитость появилась в полностью черном наряде. Она выпрямила свои черные и вьющиеся волосы, уложив их в хвост, и предстала с челкой.

Обычно Тина Кунаки демонстрирует свои вьющиеся и объемные волосы, довольно редко их выпрямляя.