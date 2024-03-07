Її не впізнати: Тіна Кунакі вийшла у світ з новою зачіскою

Тіна Кунакі показала свої експерименти із зачіскою, створивши зовсім не типовий образ.

Зазвичай модель демонструє своє кучеряве й обʼємне волосся. Як зірка змінила образ, розповідаємо далі.

До теми Топ весни 2024: 9 тенденцій у зачісках, які будуть популярними

Як виглядає новий образ моделі

26-річна французька модель Тіна Кунакі дебютувала з новою зачіскою. Знімками зірка подіумів поділилась в інстаграм.

Кунакі напередодні відвідала показ Sacai – японського бренду розкішної моди, заснованого Чітосе Абе в 1999 році. Його називають доволі впливовим у подоланні дихотомії між повсякденним і офіційним одягом.

Як виглядає нова зачіска моделі: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

На модній події знаменитість зʼявилася в повністю чорному вбранні. Вона випрямила своє чорне та кучеряве волосся, уклавши його у хвіст, та постала з чубчиком.

Зазвичай Тіна Кунакі демонструє своє кучеряве та обʼємне волосся, доволі рідко його випрямляючи.