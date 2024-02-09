Розглядаючи представлені брендами колекції сезону весна-літо 2024, з упевненістю можна сказати, що у тренді цього року буде різноманітність, зручність та яскравість. На які саме моделі звернути увагу, розповідаємо далі.

До теми Наймодніші кольори у 2024-му: дизайнери назвали 9 головних відтінків цього року

Балетки

Ця модель взуття була просто неймовірно популярною 10-12 років тому, але поступово відійшла на другий план, поступившись місцем кросівкам і лоферам. Проте цього року балеткам пророкують велике повернення, про що говорять уже неодноразові їхні появи на модницях.

Однак моделі, які тепер будуть у тренді, відрізняються від тих, які були у 2010-х, оскільки зараз йдеться про сітчасті балетки, сатинові, прикрашені заклепками, камінням або бісером. Також особливо популярним є варіанти з ремінцями й гумками, що нагадують справжні танцювальні пуанти.

Як виглядають трендові балетки: дивіться фото

Леопардовий принт

Це доволі сміливий тренд, проте все частіше можна помітити взуття такого дизайну у продажу. З леопардовим принтом нам пропонують різні моделі – від кросівок до балеток. Однак щоб не перебрати з таким яскравим дизайном, є одне просте правило для анімалістичних принтів – обмежувати свій образ одним таким предметом.

Трендове леопардове взуття: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Червоне взуття

Популярність цієї тенденції була неминучою, адже торік восени у тренді були сумки червоного, практично винного відтінку.

Як виглядає модне червоне взуття: дивіться фото

Через кілька місяців після завершення модних шоу цей тренд перекочував на взуття. Але у моді не лише туфлі, а й будь-яке червоне взуття.

