Головні модні принти 2024 року: які візерунки додати до свого гардероба

Світ моди наскільки різноманітний, що трендові кольори, принти та фасони змінюються буквально щосезону.

Принт в одязі завжди є одним з важливих трендів у модній індустрії. Які візерунки будуть найбільш популярними цьогоріч, розповідаємо далі.

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Вертикальні смужки

Одяг у смужку буде одним із трендів моди 2024 року. Цей стиль має класичний та елегантний вигляд, що додає шарму будь-якому наряду.

Однак варто звертати увагу на розміщення смужки. Краще за все обирати вертикальну смужку, вона у 2024 році вважатиметься одним зі стильних принтів. Крім цього, що цей принт буде в моді, він ще й візуально видовжить статуру.

У тренді вертикальні смужки / Фото Freepik

Графічні квіти

Квіткові принти є одним з найпопулярніших трендів. Він з'явився ще весною 2022 року і швидко завоював популярність серед жіночої аудиторії.

Квіткові принти можна побачити на різних варіаціях одягу, включаючи сукні, спідниці, блузи, штани та навіть взуття. Цей тренд створює свіжий і жіночний образ, додаючи романтики. Крім цього, цей принт є дуже жіночним.

Квіти додають образу елегантності / Фото Freepik

Горошок

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Горошковий принт на одязі є одним з останніх трендів моди. Він має своє коріння ще з далеких 50-х. Своєю простотою він додає стилю та вишуканості образам. Цей класичний варіант принту з підтоном ретро здатен надати образу жіночності.

Горошковий принт актуальний на різних варіаціях одягу, таких як сукні, спідниці, блузи, брюки тощо. Він додає яскравості гардеробу і може бути чудовим вибором для будь-якого сезону.

Одяг у горошковий принт вдало поєднується з різними аксесуарами, тому у 2024 році ви спокійно можете додати цей принт до свого гардероба.

Горошок – це вічна класика / Фото Freepik

Арлекіно

У 2024 році варто звернути увагу на такий варіант принту на одязі як Арлекіно. Йдеться про використання геометричних фігур, таких як ромби, трикутники та квадрати. Такий дизайн можна знайти на сукнях, блузах або навіть штанах.

Також принт Арлекіно це про кольоровий контраст, а саме про використання яскравих кольорів, таких як червоний, синій, жовтий або зелений. Це додає цікавості та виразності.

Крім цього, Арлекіно може бути чудовим доповненням до інших принтів, наприклад, смужок, квіткових мотивів або анімалістичних візерунків. Комбінування різних принтів створює унікальний стиль.

Такий принт може зробити образ більш оригінальним / Фото Freepik

Хвилі

Хвилі на одязі – це популярний тренд, який завойовує все більше прихильності в модному світі. Він додає жвавості та стилю. Хвилясті малюнки можна знайти на різних варіаціях одягу, від коктейльних суконь до повсякденних футболок і джинсів.

Хвилі на одязі можна поєднувати з іншими трендами, наприклад, з палацовими штанами або широкими спідницями для створення модного образу. Також можна експериментувати з різними кольорами та принтами, від яскравих до приглушених відтінків, щоб підкреслити свій стиль.