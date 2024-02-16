Принт в одежде всегда является одним из важных трендов в модной индустрии. Какие узоры будут наиболее популярными в этом году, рассказываем далее.

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Вертикальные полоски

Одежда в полоску будет одним из трендов моды 2024 года. Этот стиль имеет классический и элегантный вид, что добавляет шарма любому наряду.

Однако стоит обращать внимание на размещение полоски. Лучше всего выбирать вертикальную полоску, она в 2024 году будет считаться одним из стильных принтов. Кроме этого, что этот принт будет в моде, он еще и визуально удлинит телосложение.

В тренде вертикальные полоски / Фото Freepik

Графические цветы

Цветочные принты являются одним из самых популярных трендов. Он появился еще весной 2022 года и быстро завоевал популярность среди женской аудитории.

Цветочные принты можно увидеть на различных вариациях одежды, включая платья, юбки, блузы, брюки и даже обувь. Этот тренд создает свежий и женственный образ, добавляя романтики. Кроме того, этот принт является очень женственным.

Цветы добавляют образу элегантности / Фото Freepik

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Горошек

Гороховый принт на одежде является одним из последних трендов моды. Он имеет свои корни еще из далеких 50-х. Своей простотой он добавляет стиля и изысканности образам. Этот классический вариант принта с подтоном ретро способен придать образу женственности.

Гороховый принт актуален на различных вариациях одежды, таких как платья, юбки, блузы, брюки и тому подобное. Он добавляет яркости гардеробу и может быть отличным выбором для любого сезона.

Одежда в гороховый принт удачно сочетается с различными аксессуарами, поэтому в 2024 году вы спокойно можете добавить этот принт в свой гардероб.

Горошек – это вечная классика / Фото Freepik

Арлекино

В 2024 году стоит обратить внимание на такой вариант принта на одежде как Арлекино. Речь идет об использовании геометрических фигур, таких как ромбы, треугольники и квадраты. Такой дизайн можно найти на платьях, блузах или даже брюках.

Также принт Арлекино это о цветовом контрасте, а именно об использовании ярких цветов, таких как красный, синий, желтый или зеленый. Это добавляет интереса и выразительности.

Кроме этого, Арлекино может быть прекрасным дополнением к другим принтам, например, полосок, цветочных мотивов или анималистических узоров. Комбинирование различных принтов создает уникальный стиль.

Такой принт может сделать образ более оригинальным / Фото Freepik

Волны

Волны на одежде – это популярный тренд, который завоевывает все больше приверженности в модном мире. Он добавляет живости и стиля. Волнистые рисунки можно найти на разных вариациях одежды, от коктейльных платьев до повседневных футболок и джинсов.

Волны на одежде можно сочетать с другими трендами, например, с дворцовыми брюками или широкими юбками для создания модного образа. Также можно экспериментировать с разными цветами и принтами, от ярких до приглушенных оттенков, чтобы подчеркнуть свой стиль.