Найкращі стрижки для літа 2024: омолодять та додадуть грайливості

На піку популярності цього сезону залишаються зачіски, які омолоджують загальний образ і надають йому природної грайливості.

Яку модну стрижку обрати цього року для літа, щоб отримати бездоганний вигляд та бути у тренді, розповідаємо далі.

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Багатошарове каре

Текстурні стрижки перебувають на піку популярності вже не один рік. Це і не дивно, адже вони можуть омолодити, кардинально змінити образ, приховати недоліки та підкреслити природну красу.

Водночас багатошарове каре – це найбільш універсальна стрижка з подібних. Вона робить волосся об’ємним, а загальний образ – елегантним і витонченим. До того ж зачіска підходить до будь-якого типу обличчя і структури волосся.

Як виглядає багатошарове каре: дивіться фото

Біксі

Така стрижка поєднує в собі ознаки боба та піксі, тому буде ідеальним вибором для жінок, які бажають мати ефектний та молодий вигляд.

Текстурні пасма в зачісці роблять локони об’ємними, здоровішими й візуально густішими. Завдяки техніці стрижки можна домогтися більш виразного вигляду вилиць і прибрати непотрібний об’єм у нижній частині обличчя. Стрижка підходить для волосся будь-якої структури та також буде ідеальною для всіх типів лиця.

Зачіска біксі: дивіться фото

Каскад

Це стрижка з текстурними пасмами різної довжини створюється об’єм на маківці та ніжне обрамлення навколо обличчя.

Стрижка каскад: дивіться фото

Зачіска підходить як для густого волосся, так і для більш тонкого, що не має об'єму. Каскад має омолоджувальний ефект, а будь-яка жінка з такою стрижкою має ефектний і грайливий вигляд, попри свій вік. Саме тому ця зачіска не виходить з моди роками.