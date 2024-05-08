Найкращі стрижки для літа 2024: омолодять та додадуть грайливості
Джерело:ТСН
На піку популярності цього сезону залишаються зачіски, які омолоджують загальний образ і надають йому природної грайливості.
Яку модну стрижку обрати цього року для літа, щоб отримати бездоганний вигляд та бути у тренді, розповідаємо далі.
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Багатошарове каре
Текстурні стрижки перебувають на піку популярності вже не один рік. Це і не дивно, адже вони можуть омолодити, кардинально змінити образ, приховати недоліки та підкреслити природну красу.
Водночас багатошарове каре – це найбільш універсальна стрижка з подібних. Вона робить волосся об’ємним, а загальний образ – елегантним і витонченим. До того ж зачіска підходить до будь-якого типу обличчя і структури волосся.
Як виглядає багатошарове каре: дивіться фото
Біксі
Така стрижка поєднує в собі ознаки боба та піксі, тому буде ідеальним вибором для жінок, які бажають мати ефектний та молодий вигляд.
Текстурні пасма в зачісці роблять локони об’ємними, здоровішими й візуально густішими. Завдяки техніці стрижки можна домогтися більш виразного вигляду вилиць і прибрати непотрібний об’єм у нижній частині обличчя. Стрижка підходить для волосся будь-якої структури та також буде ідеальною для всіх типів лиця.
Зачіска біксі: дивіться фото
Каскад
Це стрижка з текстурними пасмами різної довжини створюється об’єм на маківці та ніжне обрамлення навколо обличчя.
Стрижка каскад: дивіться фото
Зачіска підходить як для густого волосся, так і для більш тонкого, що не має об'єму. Каскад має омолоджувальний ефект, а будь-яка жінка з такою стрижкою має ефектний і грайливий вигляд, попри свій вік. Саме тому ця зачіска не виходить з моди роками.