Какую модную стрижку выбрать в этом году для лета, чтобы получить безупречный вид и быть в тренде, рассказываем далее.

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Многослойное каре

Текстурные стрижки находятся на пике популярности уже не один год. Это и не удивительно, ведь они могут омолодить, кардинально изменить образ, скрыть недостатки и подчеркнуть естественную красоту.

В то же время многослойное каре – это наиболее универсальная стрижка из подобных. Она делает волосы объемными, а общий образ – элегантным и утонченным. К тому же прическа подходит к любому типу лица и структуре волос.

Как выглядит многослойное каре: смотрите фото

Бикси

Такая стрижка сочетает в себе признаки боба и пикси, поэтому будет идеальным выбором для женщин, желающих иметь эффектный и молодой вид.

Текстурные пряди в прическе делают локоны объемными, здоровыми и визуально гуще. Благодаря технике стрижки можно добиться более выразительного вида скул и убрать ненужный объем в нижней части лица. Стрижка подходит для волос любой структуры и также будет идеальной для всех типов лица.

Прическа бикси: смотрите фото

Каскад

Это стрижка с текстурными прядями разной длины создается объем на макушке и нежное обрамление вокруг лица.

Стрижка каскад: смотрите фото

Прическа подходит как для густых волос, так и для более тонких, не имеющих объема. Каскад имеет омолаживающий эффект, а любая женщина с такой стрижкой имеет эффектный и игривый вид, несмотря на свой возраст. Именно поэтому эта прическа не выходит из моды годами.