Более того, в тиктоке даже есть тренды, в которых женщины демонстрируют собственное перевоплощение. Как обладательницы длинных волос за секунду меняются – далее в материале Life 24.
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Как боб меняет внешность
Ни одна стрижка в мире не имеет столько вариаций, как боб. Эта прическа никогда не теряет актуальности и всегда в тренде. Боб подходит всем без исключения, главное – найти свою длину.
Такая стрижка омолаживает, добавляет образу изысканности и элегантности и выгодно подчеркивает черты лица. С бобом внешность становится ярче и это на своем примере доказали многие женщины.
Девушка подстригла боб и кардинально изменилась: смотрите видео
На этих кадрах видно, что боб раскрыл внешность девушки. Ее контур лица стал более четким, а губы и глаза теперь стали более выразительными.
К слову, этот звук в тиктоке является одним из самых популярных, под который женщины демонстрируют свое перевоплощение.
Как боб-каре изменило девушку: смотрите видео
К слову, волнистый боб выглядит очень мило. Многие девушки и женщины после стрижки укладывают волосы именно таким образом.
Из длинных роскошных волос в изысканный волнистый боб: смотрите видео
Нередко изменение цвета и новая стрижка настолько сильно меняют человека, что его сложно узнать.
Девушка кардинально изменила образ: смотрите видео
Универсальность боб-каре также в том, что он подходит ко всем формам лица. Такая стрижка также подчеркивает овал лица, скулы и линию подбородка.
Боб в сочетании с макияжем изменил девушку до неузнаваемости: смотрите видео
Боб-каре также придает свежести и легкости образу. Идеально гладкие волосы в такой стрижке выглядят изысканно.
Идеально ровный боб: смотрите видео
Как короткие волосы меняют внешность: смотрите видео
И таких примеров в сети можно увидеть тысячи. Поэтому, стрижка боб станет идеальным решением для тех, кто хочет освежить внешность и создать стильный и изысканный образ.