Ба більше, у тіктоці навіть є тренди, у яких жінки демонструють власне перевтілення. Як власниці довгого волосся за секунду змінюються – далі у матеріалі Life 24.
До теми Універсальна зачіска, яка пасує всім: як підстригти боб-каре власноруч
Як боб змінює зовнішність
Жодна стрижка у світі не має стільки варіацій, як боб. Ця зачіска ніколи не втрачає актуальності й завжди в тренді. Боб пасує усім без винятку, головне – знайти свою довжину.
Така стрижка омолоджує, додає образу вишуканості та елегантності й вигідно підкреслює риси обличчя. З бобом зовнішність стає яскравішою й це на своєму прикладі довели чимало жінок.
Дівчина підстригла боб і кардинально змінилася: дивіться відео
На цих кадрах видно, що боб розкрив зовнішність дівчини. Її контур обличчя став чіткішим, а губи та очі тепер стали більш виразними.
До слова, цей звук у тіктоці є одним із найпопулярніших, під який жінки демонструють своє перевтілення.
Як боб-каре змінило дівчину: дивіться відео
До слова, хвилястий боб має дуже милий вигляд. Чимало дівчат і жінок після стрижки вкладають волосся саме у такий спосіб.
З довгого розкішного волосся у вишуканий хвилястий боб: дивіться відео
Нерідко зміна кольору та нова стрижка настільки сильно змінюють людину, що її складно впізнати.
Дівчина кардинально змінила образ: дивіться відео
Універсальність боб-каре також у тому, що він пасує до усіх форм обличчя. Така стрижка також підкреслює овал обличчя, вилиці та лінію підборіддя.
Боб у поєднанні з макіяжем змінив дівчину до невпізнаваності: дивіться відео
Боб-каре також надає свіжості та легкості образу. Ідеально гладеньке волосся у такій стрижці має вишуканий вигляд.
Ідеально рівний боб: дивіться відео
Як коротке волосся змінює зовнішність: дивіться відео
І таких прикладів у мережі можна побачити тисячі. Тож, стрижка боб стане ідеальним рішенням для тих, хто хоче освіжити зовнішність й створити стильний та вишуканий образ.