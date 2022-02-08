Молодята вимагають 5 мільйонів доларів від готелю: все через зірване весілля

Сім’я витратила сотні тисяч доларів на помпезне весілля для своєї дочки. Але свято вийшло повністю невдалим через несподівані обмеження в готелі, про які ніхто не знав.

Тепер батьки нареченої вимагають 5 мільйонів доларів компенсації за зірване весілля. Вони обурені, що представники готелю ні про що їх не попередили.

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Що трапилося на весіллі

Марджорі та Рассел Ньюмани, які володіють агентством з оренди житла, організували весілля на 200 гостей для своєї дочки Джессіки та зятя Метта у готелі Brooklyn Pier 1. Батьки стверджують, що свято було неймовірно дорогим: лише на квіти витратили близько 150 тисяч доларів.

На їхню думку, представники готелю зруйнували весілля. Вони нібито не попередили, що у святковому залі діють певні обмеження щодо шуму. Відповідно діджей не зміг вмикати музику на повну гучність, тому її практично не було чутно. Ньюмани стверджують, що під час підписання контракту ніхто про це не попереджав.

Попри це, за кілька днів до весілля представники готелю відправили на електронну пошту попередження, що з музикою можуть бути проблеми. Але без конкретних деталей.

Обмеження щодо шуму повністю змінило весілля: молодята не змогли затанцювати перший весільний танець. А зрештою усі були змушені переміститись в значно менший зал, де не було достатньо місця для усіх гостей. Це сталося за годину після початку весілля.

Наречені Джессіка та Метт / Фото NY Post

Ньюмани також обурилися, що персонал не допоміг гостям добратися до іншого залу. Через це багато людей просто пішло з весілля.

Там не було де сісти. В цій кімнатці не було ні квіточки. Більшість дорослих, окрім наших хороших друзів та сім’ї, пішли в цей момент. Адже ніхто не розумів, що взагалі відбувається. Моя дочка навіть не змогла кинути букет, – розповідає Марджорі.

Вони хочуть 5 мільйонів доларів компенсації

Наречена, як стверджує сім’я, була в розпачі через таку неприємну ситуацію. Дівчина впала в істерику і довго плакала. А тепер кожного разу засмучується, коли переглядає весільні фотографії.

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Перетворити красиву мрію в жах і зруйнувати один із найважливіших днів в житті дівчини – день її весілля – на мій погляд, це приклад корпоративної скупості в найгіршому її прояві, – говорить адвокат сім’ї Ньюманів.

Станом на зараз представники готелю Brooklyn Pier 1 ніяк не прокоментували цю ситуацію.