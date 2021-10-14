Моторошні речі, які люди знайшли після переїзду в новий дім: цікава добірка
Джерело:Reddit
Інколи переїзд в нове помешкання може принести змішані відчуття. З одного боку, жити в кращому домі завжди комфортніше. З іншого – там можуть бути неприємні, а інколи – справді моторошні "сюрпризи".
Користувачі Reddit поділилися своїми найдивнішими знахідками під час переїзду на нову квартиру. Цим людям справді не позаздриш. Хтозна, яка історія прихована за цими дивними речами…
Цікаво Новий тріумф українських вин: SHABO завоювали 4 медалі на міжнародному конкурсі в Німеччині
Ця картина лежала за пральною машинкою
Фото reddit Frank_Darko
Знахідка, яка лежала у вентиляції
Фото reddit Beef_Lightning
Просто 37 іграшкових клоунів
Фото reddit SirAntoniusBlock
Шафа була заклеєна фотографіями ляльок
Фото reddit WonderLemming
"На задньому дворі нового дому ми знайшли надгробок"
Фото reddit gomara22
"Знайшли цю ляльку після заселення"
Фото reddit whole-wheat-toast
"Краще б я не ліз на стрих"
Фото reddit jkmayneДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Моторошна мавпочка
Фото reddit mostly_grapes
"Нашому будинку понад 200 років. Ми знайшли там колодязь"
Фото reddit Ok_Fine_8680
"Сюрприз" від сусідів
Фото reddit funkytowne1
"Ми придбали старий дім. В підвалі знайшли дошку, яку використовували під час спіритичних сеансів"
Фото reddit mctesh