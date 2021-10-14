Пользователи Reddit поделились своими удивительными находками при переезде на новую квартиру. Этим людям действительно не позавидуешь. Кто знает, какая история скрыта за этими странными вещами...
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Эта картина лежала в стиральной машинкой
Фото reddit Frank_Darko
Находка, которая лежала в вентиляции
Фото reddit Beef_Lightning
Просто 37 игрушечных клоунов
Фото reddit SirAntoniusBlock
Шкаф был заклеен фотографиями кукол
Фото reddit WonderLemming
"На заднем дворе нового дома мы нашли надгробие"
Фото reddit gomara22
"Нашли эту куклу после заселения"
Фото reddit whole-wheat-toast
"Лучше бы я не лез на чердак"
Фото reddit jkmayne
Жуткая обезьянка
Фото reddit mostly_grapes
"Нашему дому более 200 лет. Мы нашли там колодец"
Фото reddit Ok_Fine_8680
"Сюрприз" от соседей
Фото reddit funkytowne1
"Мы приобрели старый дом. В подвале нашли доску, которую использували во время спиритических сеансов"
Фото reddit mctesh