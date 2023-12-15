Що це за зачіска та як вона виглядає, чому стає модною та викликає неоднозначну реакцію у соцмережах, розповідаємо далі.

До теми П'ять хвилин, щоб виглядати бездоганно: ідея простої зачіски на щодень

Як виглядає зачіска, що схожа на медузу

Стрижка, що нагадує медузу, стала найпопулярнішою в тікток, зібравши понад 34 мільйони переглядів за хештегом #jellyfishcut. Зачіска передбачає, що верхні шари волосся стрижуть як каре, а нижні залишають довгими та схожими на щупальця.

Цей образ у тренді, тому що він гендерно-нейтральний, а також дуже зухвалий і креативний. Це як мати коротке і довге волосся одночасно,

– пояснила стилістка Рейвен Хуртадо.

Вона додала, що цей динамічний гібрид "ідеально підходить, якщо ви хочете поекспериментувати з кольором або продемонструвати свою індивідуальність".

Марі Тромблі є однією з відомих прихильниць цього тренду. Дівчина регулярно показує своїм 126 тисячам підписників у тікток власний стиль і те, як фарбує багатошарове волосся.

Як виглядає популярна зачіска: дивіться відео

У мене була улюблена персонажка Юна з серії ігор "Final Fantasy". Мені завжди подобалося її волосся. У неї була коротка стрижка і довга коса, яка спускається до щиколоток. Як наполовину японка я росла, спостерігаючи, які зачіски носять інші герої аніме,

– ділиться дівчина.

Однак не всі у тікток поділяють її захоплення. Користувачі сперечаються про те, чи ця зачіска більше "потворна" чи "зухвала".

Я повністю підтримую те, щоб робити, що ти хочеш. Але є різниця між тим, щоб щось було химерним і просто потворним,

– написав один з критиків тренду під роликом перукаря, котрий робив модну стрижку.

Водночас інфлюенсерка Марі Тромблі заохочує людей експериментувати та змінювати особистий стиль.

Дівчина переконана, що "можна змінити свій вигляд вже завтра, усе залежить від бажання".