24 Канал розповідає, як зробити оригінальну зачіску за кілька хвилин, яка попри простоту виглядатиме цікаво та зробить образ бездоганним.

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Як зробити просту зачіску на кожен день

Ідеєю оригінальної та легкої у виконанні зачіски, що пасуватиме для щоденних образів, у тікток поділилась користувачка @cassiedrd.

Спробуйте цю зачіску завтра! Ідеально підходить на кожен день,

– підписала дівчина своє відео.

Щоб зібрати волосся за її інструкцією, слід зачесати його назад та зібрати верхні прядки у невеликий хвіст. Має вийти своєрідна "мальвинка". Також важливо у цьому процесі залишити кілька бокових прядок. З них потрібно заплести дві коси.

Коли кіски будуть готові, їх слід з'єднати між собою, а хвіст, який зробили раніше, варто протягнути між ними, як це показано на відео.

Як зробити просту зачіску на щодень: дивіться відео

Робота, відпочинок, дім та хобі – де б не була сучасна жінка, важливо, щоб вона почувалася комфортно та впевнено. Саме тому виробник нижньої білизни Anabel Arto пропонує широкий асортимент товарів, які підійдуть як для романтичної вечері, так і для активних вихідних.

У результаті має вийти елегантна та проста зачіска, яка забере волосся від очей та зафіксує його на весь день.

До речі, щоб додати цьому образу романтичності, насамкінець можна також витягнути кілька тонких прядок біля лиця. Вони зроблять остаточний вигляд не таким суворим та підкреслять овал обличчя.