Однак не всі ці дизайни лишаються трендовими цьогоріч. Який манікюр обрати на зиму у 2023-2024 році, розповідає 24 Канал.

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Варіації французького манікюру

Французький манікюр – це один із найпопулярніших дизайнів нігтів, що не виходить з моди вже багато років. Зимовий сезон 2023-2024 року – не виняток.

Існує багато варіацій французького манікюру. І всі з них можна сміливо обирати. Такий манікюр – це ідеальний варіант поєднати класику та тренди, особливо якщо доповнити його кількома витонченими зимовими елементами або виконати "френч" у яскравих кольорах.

Ідея зимового французького манікюру: дивіться фото

Манікюр у трендовому блакитному кольорі

Упродовж цілого року з моди не виходять дизайни нігтів у світло-блакитному кольорі. Цей відтінок став одним з найбільших трендів у манікюрі впродовж 2023 року. І цьогорічною зимою він продовжує бути у топі.

Для святкового манікюру цей актуальний колір, що вже ідеально пасує до зимової естетики, можна доповнити ніжними декоративними елементами – намалювати сніжинку, додати блиску або фігурних ліній.

Як виглядає манікюр у модному блакитному кольорі: дивіться фото

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Зимовий мінімалістичний манікюр з бризками

Мінімалізм – це ще одна важлива тенденція цього та попередніх років. Однак у 2023-2024 році не обов'язково поєднувати його винятково з пастельними тонами. Яскраві кольори – теж у тренді.

Щоб манікюр вийшов максимально актуальним, можна спробувати виконати мінімалістичний дизайн з бризками у яскравих відтінках, до прикладу у класичному для зими червоному та зеленому.

Як виглядає манікюр з бризками: дивіться фото

Повернення тренду на натуральність

У моду поступово повертаються натуральні варіанти манікюру. Так, цьогоріч надзвичайно трендовим став і продовжує лишатися так званий манікюр без манікюру.

Відповідно до цієї тенденції форма нігтів має бути максимально наближеною до натуральної, а покриття роблять лаком, колір якого практично повторює відтінок нігтьової пластини.

Однак не варто хвилюватися, що така вишукана простота та натуральність зробить ваш образ нудним. Взимку цей тренд можна розбавити сяйвом. Головне – залишатися у межах натуральних відтінків.

Як поєднати натуральність та сяйво: дивіться відео

Манікюр з використанням стемпінгу

Одним з цьогорічний зимових трендів є стемпінг – техніка нанесення малюнка на нігті за допомогою спеціальних трафаретів та штампа.

Як виглядають нігті зі стемпінгом: дивіться фото

Цей метод дуже простий і швидкий у створенні. Крім того, за його допомогою легко втілювати творчі ідеї без складних орнаментів. Це дасть простір для вашої фантазії та побажань цієї зими.