Нахабна наречена: дівчина вимагає у подруги весільну сукню в подарунок

Дівчина збирається невдовзі вийти заміж і зараз якраз готується до весілля. Її найкраща подруга швачка, тому наречена хоче "зекономити" на весільній сукні.

Вбрання для особливого дня дівчина планувала шити у своєї подруги і думала, що це буде безкоштовно. Наречена розраховувала, що подруга погодиться зробити їй такий подарунок, але щось пішло не так.

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Подруга нареченої відмовилась шити весільну сукню безкоштовно

Подруга нареченої працює професійною швачкою. Вона запропонувала нареченій пошити сукню за 600 фунтів стерлінгів, що складає чверть ціни, яку зазвичай платять її клієнти. Проте та вважає, що весільну сукню подруга має створити безкоштовно, як подарунок на особливий день. Наречена розраховувала оплатити лише вартість матеріалів.

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Дівчина відмовилась шити сукню безкоштовно / Фото Unsplash

Дизайн сукні, яку обрала вагітна наречена, не був надто простим, але подруга мала неабиякий досвід, тому з легкістю могла б впоратись з ним.

Я сказала їй, що точно можу зробити це для неї, і це коштуватиме 600 фунтів стерлінгів, вона була шокована цим і сказала мені, що думає, що я зроблю це безкоштовно, а вона просто заплатить за матеріали. Тоді я пояснила, скільки годин мені знадобиться на це, і скільки потрібно ручної вишивки. Але я роблю це за чверть ціни, тому що вона моя подруга,

– пояснила швачка.

Наречена була дуже розчарована, адже їй довелось пережити багато стресу через вагітність, підготовку до весілля та проблеми з грошима.