Наряд для особенного дня девушка планировала шить у своей подруги и думала, что это будет бесплатно. Невеста рассчитывала, что подруга согласится сделать ей такой подарок, но что-то пошло не так.

Интересно Самое вкусное к устрицам: как выбрать правильное вино

Подруга невесты отказалась шить свадебное платье

Подруга невесты работает профессиональной швеей. Она предложила невесте сшить платье за ​​600 фунтов стерлингов, что составляет четверть цены, которую обычно платят ее клиенты. Однако та считает, что свадебное платье подруга должна создать бесплатно, как подарок на особый день. Невеста рассчитывала оплатить только стоимость материалов.

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь



Девушка отказалась шить платье бесплатно / Фото Unsplash

Дизайн платья, которое выбрала беременная невеста, не был слишком простым, но подруга имела большой опыт, поэтому с легкостью могла бы справиться с ним.

Я сказала ей, что точно могу сделать это для нее, и это будет стоить 600 фунтов стерлингов, она была в шоке от этого и сказала мне, что думает, что я сделаю это бесплатно, а она просто заплатит за материалы. Тогда я объяснила, сколько часов мне понадобится на это и сколько нужно ручной вышивки. Но я делаю это за четверть цены, потому что она моя подруга,

– объяснила швея.