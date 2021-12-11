Підготовка до весілля – це завжди важливий етап. Жінка довірила його правильним стилістам, які створили просто дивовижний образ.

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Жінка вразила мережу перевтіленням

Зріла наречена вразила всіх користувачів тіктоку своїм перевтілення, а відео вже стало вірусним. Вона вирішила підготуватись до весілля та зробила макіяж і зачіску у салоні. І це рішення було чудовим, адже виглядала у день весілля вона просто неймовірно.

Стилісти нанесли фіолетовий ополіскувач, щоб прибрати сивину з її волосся, змінили колір та форму стрижки. Завершальним штрихом був ніжний святковий макіяж, який доповнив образ.



Неймовірна наречена у 77 / Скриншот з відео

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Коли жінка побачила своє нове зображення у дзеркалі, вона була шокована і не повірила у таку трансформацію. Користувачі також були вражені: