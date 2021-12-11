Підготовка до весілля – це завжди важливий етап. Жінка довірила його правильним стилістам, які створили просто дивовижний образ.
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Жінка вразила мережу перевтіленням
Зріла наречена вразила всіх користувачів тіктоку своїм перевтілення, а відео вже стало вірусним. Вона вирішила підготуватись до весілля та зробила макіяж і зачіску у салоні. І це рішення було чудовим, адже виглядала у день весілля вона просто неймовірно.
Стилісти нанесли фіолетовий ополіскувач, щоб прибрати сивину з її волосся, змінили колір та форму стрижки. Завершальним штрихом був ніжний святковий макіяж, який доповнив образ.
Неймовірна наречена у 77 / Скриншот з відео
Коли жінка побачила своє нове зображення у дзеркалі, вона була шокована і не повірила у таку трансформацію. Користувачі також були вражені:
- "Виглядає на 30 років молодшою".
- "Я не думаю, що вік має значення. Ніколи не пізно зустріти свою другу половинку. Сподіваюся, ваш день такий же прекрасний, як і ви".
- "Приголомшлива трансформація. Чудова жінка".
- "Вона виглядала такою щасливою, коли дивилася в дзеркало, подарунок просто приголомшливий!"