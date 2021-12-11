Подготовка к свадьбе – это всегда важный этап. Женщина доверила его правильным стилистам, создавшим просто удивительный образ.

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем

Женщина поразила сеть перевоплощением

Зрелая невеста поразила всех пользователей тиктока своим перевоплощением, а видео уже стало вирусным. Она решила подготовиться к свадьбе и сделала макияж и прическу в салоне. И это решение было великолепным, ведь смотрелась в день свадьбы она просто невероятно.

Стилисты нанесли фиолетовый ополаскиватель, чтобы убрать седину с ее волос, изменили цвет и форму стрижки. Завершающим штрихом был нежный праздничный макияж, дополнивший образ.


Невероятная невеста в 77 / Скриншот с видео

Когда женщина увидела свое новое изображение в зеркале, она была в шоке и не поверила в такую ​​трансформацию. Пользователи также были поражены:

  • "Выглядит на 30 лет моложе".
  • "Я не думаю, что возраст имеет значение. Никогда не поздно встретить свою вторую половинку. Надеюсь, ваш день так же прекрасен, как и вы".
  • "Потрясающая трансформация. Прекрасная женщина".
  • "Она выглядела такой счастливой, когда смотрела в зеркало, подарок просто потрясающий!"