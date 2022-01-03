Лорен Стюарт та Джо Лоріс познайомились у коледжі, вони разом вже 9 років. У листопаді 2020 Лоріс зробив пропозицію Стюарт, але пара не планувала гучного весілля. Тоді закохані вигадали дещо дуже креативне.

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Одягла чорну сукню і втекла з країни: оригінальне весілля

Молодята планували провести весілля під час пандемії. Вони не хотіли гучних святкувань і думали розділити це свято з найріднішими у їхньому будинку. Проте згодом Стюарт побачила в Інтернеті неймовірні краєвиди Ісландії і разом з Лорісом вони запланували "втечу". На підготовку до особливої події у дівчини був лише 1 місяць. Її весілля не було традиційним, тому й вбрання вона хотіла обрати відповідне. Вона мріяла про чорну сукню.

Я знала, що хочу чорну сукню, але не знайшла нічого, що б мені сподобалося,

– ділиться Стюарт.

Тоді дівчина випадково наткнулась у тіктоці на обліковий запис Бекки Фінлі, яка шиє весільні сукні на замовлення. Вона не зволікаючи написала кравчині і та погодилась створити ідеальне вбрання для Стюарт всього за місяць. Бекка вислухала усі побажання нареченої і намалювала ескіз весільної сукні, у яку наречена закохалась одразу.



Ескіз весільного вбрання / Фото Insider

Я ніколи не приміряла весільні сукні до цього моменту. Очевидно, я хотіла, щоб вона була чорна і мала корсетний ліф,

– розповідає Стюарт.

Весільна сукні вийшла просто неймовірною, вона мала оголені плечі, пишну спідницю з глибоким вирізом та об'ємні рукави з чорної сітки. Весільне вбрання мало фантастичний вигляд, одразу закохало у себе власницю та коштувало 1000 доларів.

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Для того, аби у день весілля нареченій було тепло, вона подбала про деталі: докупила чорну накидку і бежеві теплі лосини, які ідеально підходили під колір шкіри. У них вона могла сміливо позувати. Доповнила образ Стюарт масивними черевиками та яскравим букетом. Вона була щаслива, адже змогла створити ефектний весільний образ, про який завжди мріяла.



Наречена у чорному / Фото Insider

Коли Джо Лоріс вперше побачив свою кохану, він не стримав емоцій і заплакав. Пара дала обітниці і обмінялась обручками поруч з голубою лагуною, яка була вкрита льодом.

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Спершу наречені планували провести церемонію на чорних піщаних пляжах, які, як вияснилось, були переповнені людьми. Тоді вони змінили локацію.

Коли ми під'їжджали до чорного піщаного пляжу, ми проїхали повз цю лагуну, і вона була такого яскравого, крижаного блакитного кольору. Тоді ми зрозуміли, що лагуна – ідеальне місце,

– ділиться наречена.



Весілля в Ісландії / Фото Insider