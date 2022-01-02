Реакції бувають неймовірно яскравими: хтось усміхається на всі 32 і навіть більше від здивування, а дехто просто не може стримувати сліз. Пропонуємо переглянути добірку різних емоцій, які демонстрували наречені в цю мить.
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Оце так!
Фото інстаграм engagedwithnora
Цілком нормальна реакція!
Фото інстаграм theballroomatistreet
Стільки емоцій!
Фото інстаграм melinalewephotography
Чоловік явно схвильований
Фото інстаграм nathaliesphotodesign
Як емоційно!
Фото інстаграм monicap_photography
Обоє заплакали від радості
Фото інстаграм lisavanhorton_weddings
Щасливі наречені
Фото інстаграм kendallpointvenue
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Особливий момент
Фото інстаграм dmitry_shumanev
Це прекрасно!
Фото інстаграм hannahmarchienphotography
Багато хлопців впевнені, що в цей момент не заплачуть. Але може статися що завгодно
Фото інстаграм joemallenphotography