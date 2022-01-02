Реакції бувають неймовірно яскравими: хтось усміхається на всі 32 і навіть більше від здивування, а дехто просто не може стримувати сліз. Пропонуємо переглянути добірку різних емоцій, які демонстрували наречені в цю мить.

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Оце так!

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Цілком нормальна реакція!

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Стільки емоцій!

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Чоловік явно схвильований

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Як емоційно!

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Обоє заплакали від радості

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Щасливі наречені

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Цікаво Ледь не збожеволів: кумедна реакція нареченого на весільне плаття коханої​

Особливий момент

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Це прекрасно!

Фото інстаграм hannahmarchienphotography

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO.

Багато хлопців впевнені, що в цей момент не заплачуть. Але може статися що завгодно

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