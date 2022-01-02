Реакции бывают невероятно яркими: кто-то улыбается на все 32 и даже больше от удивления, а некоторые просто не могут сдерживать слез. Предлагаем просмотреть подборку различных эмоций, которые демонстрировали женихи в этот момент.

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Вот это да!

Фото инстаграм engagedwithnora

Вполне нормальная реакция!

Фото инстаграм theballroomatistreet

Столько эмоций!

Фото инстаграм melinalewephotography

Мужчина явно взволнован

Фото инстаграм nathaliesphotodesign

Как эмоционально!

Фото инстаграм monicap_photography

Оба заплакали от радости

Фото инстаграм lisavanhorton_weddings

Счастливые молодожены

Фото инстаграм kendallpointvenue

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Особый момент

Фото инстаграм dmitry_shumanev

Это прекрасно!

Фото инстаграм hannahmarchienphotography

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Многие ребята уверены, что в этот момент не заплачут. Но может произойти что угодно

Фото инстаграм joemallenphotography