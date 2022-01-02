Реакции бывают невероятно яркими: кто-то улыбается на все 32 и даже больше от удивления, а некоторые просто не могут сдерживать слез. Предлагаем просмотреть подборку различных эмоций, которые демонстрировали женихи в этот момент.
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Вот это да!
Фото инстаграм engagedwithnora
Вполне нормальная реакция!
Фото инстаграм theballroomatistreet
Столько эмоций!
Фото инстаграм melinalewephotography
Мужчина явно взволнован
Фото инстаграм nathaliesphotodesign
Как эмоционально!
Фото инстаграм monicap_photography
Оба заплакали от радости
Фото инстаграм lisavanhorton_weddings
Счастливые молодожены
Фото инстаграм kendallpointvenue
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Особый момент
Фото инстаграм dmitry_shumanev
Это прекрасно!
Фото инстаграм hannahmarchienphotography
Многие ребята уверены, что в этот момент не заплачут. Но может произойти что угодно
Фото инстаграм joemallenphotography