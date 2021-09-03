Наречена розповіла свою історію на розважальному ресурсі Reddit. Дівчина не знає, чи правильно вчинила. Але люди її підтримали!

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"Я виходжу заміж за свого нареченого Кевіна. Моя сім’я любить його, а Кевін любить їх. Однак моя мама належить до типу "жорстко чесних" людей. Коли вона вперше його зустріла, то почала одразу коментувати його зовнішність, машину, освіту тощо", – розповідає наречена.

Кевін старався не звертати увагу, але з часом мама просто почала перегинати палку. Вона жартувала разом з вітчимом, що хлопець не виглядає по-чоловічому. Все через те, що в нього немає бороди. Це продовжувалося певний час, доки Кевін не роздратувався.

В мене була дуже-дуже строга розмова з моєю мамою. Зрештою, вона щиро вибачилася перед Кевіном, і на цьому ми зупинилися, – згадує наречена.

Святкування весілля, скоріш за все, пройде без мами нареченої / Фото Unsplash

Однак перемир’я тривало недовго. На одному із сімейних вечорів мама вирішили завдати удар у відповідь. Вона невдало пожартувала – і конфлікт дуже розгорівся.

"Вона запросила всю сім’ю на вечерю і вирішила, що це ідеальний час, що дати Кевіну весільний подарунок. Він відкрив коробку і знайшов набір інструментів для бриття з кремом для бриття. Кевін на секунду зупинився і всім це показав. Мама з рідними почала сміятися. В цей ж момент вітчим продовжував говорити: "Ти зрозумів жарт, Кев? Ви зрозуміли?" Кевін просто взяв і вийшов", – описує історію наречена.

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Наречена зрозуміла, що це – кінець. Вона просто сказала, що не чекає вибачень і не збирається запрошувати маму на весілля. До прикладу, брат дівчини не зрозумів такого вчинку. На його думку, це був всього лиш жарт.

Наречена звернулася до користувачів Reddit з проханням оцінити, чи коректно вона вчинила. Ось найпопулярніші коментарі: