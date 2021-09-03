Невеста рассказала свою историю на развлекательном ресурсе Reddit. Девушка не знает, правильно ли поступила. Но люди ее поддержали!

Интересно Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?

"Я выхожу замуж за своего жениха Кевина. Моя семья любит его, а Кевин любит их. Однако моя мама относится к типу "жестко честных" людей. Когда она впервые его встретила, то начала сразу комментировать его внешность, машину, образование и т.д.", – рассказывает невеста.

Кевин старался не обращать внимание, но со временем мама просто начала перегибать палку. Она шутила вместе с отчимом, что парень не выглядит по-мужски. Все из-за того, что у него нет бороды. Это продолжалось некоторое время, пока Кевин не рассердился.

У меня был очень-очень строгий разговор с моей мамой. В конце концов, она искренне извинилась перед Кевином, и на этом мы остановились, – вспоминает невеста.

Празднование свадьбе, скорее всего, пройдет без матери невесты / Фото Unsplash

Однако перемирие длилось недолго. На одном из семейных вечеров мама решила нанести ответный удар. Она неудачно пошутила – и конфликт очень разгорелся.

Она пригласила всю семью на ужин и решила, что это идеальное время, чтобы дать Кевину свадебный подарок. Он открыл коробку и нашел набор инструментов для бритья с кремом для бритья. Кевин на секунду остановился и всем это показал. Мама с родными начала смеяться. В этот же момент отчим продолжал говорить: "Ты понял шутку, Кев? Вы поняли?" Кевин просто взял и вышел, – описывает историю невеста.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Невеста поняла, что это – конец. Она просто сказала, что не ждет извинений и не собирается приглашать маму на свадьбу. К примеру, брат девушки не понял такого поступка. По его мнению, это был всего лишь шутка.

Невеста обратилась к пользователям Reddit с просьбой оценить, корректно ли она поступила. Вот самые популярные комментарии: