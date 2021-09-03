Наречена не запросила власну маму на весілля: в чому причина

Мама нареченої жорстко пожартувала із її коханого. Вона настільки перейшла межу, що дівчина відмовилась запрошувати її на весілля.

Наречена розповіла свою історію на розважальному ресурсі Reddit. Дівчина не знає, чи правильно вчинила. Але люди її підтримали!

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"Я виходжу заміж за свого нареченого Кевіна. Моя сім’я любить його, а Кевін любить їх. Однак моя мама належить до типу "жорстко чесних" людей. Коли вона вперше його зустріла, то почала одразу коментувати його зовнішність, машину, освіту тощо", – розповідає наречена.

Кевін старався не звертати увагу, але з часом мама просто почала перегинати палку. Вона жартувала разом з вітчимом, що хлопець не виглядає по-чоловічому. Все через те, що в нього немає бороди. Це продовжувалося певний час, доки Кевін не роздратувався.

В мене була дуже-дуже строга розмова з моєю мамою. Зрештою, вона щиро вибачилася перед Кевіном, і на цьому ми зупинилися, – згадує наречена.

Святкування весілля, скоріш за все, пройде без мами нареченої / Фото Unsplash

Однак перемир’я тривало недовго. На одному із сімейних вечорів мама вирішили завдати удар у відповідь. Вона невдало пожартувала – і конфлікт дуже розгорівся.

"Вона запросила всю сім’ю на вечерю і вирішила, що це ідеальний час, що дати Кевіну весільний подарунок. Він відкрив коробку і знайшов набір інструментів для бриття з кремом для бриття. Кевін на секунду зупинився і всім це показав. Мама з рідними почала сміятися. В цей ж момент вітчим продовжував говорити: "Ти зрозумів жарт, Кев? Ви зрозуміли?" Кевін просто взяв і вийшов", – описує історію наречена.

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Наречена зрозуміла, що це – кінець. Вона просто сказала, що не чекає вибачень і не збирається запрошувати маму на весілля. До прикладу, брат дівчини не зрозумів такого вчинку. На його думку, це був всього лиш жарт.

Наречена звернулася до користувачів Reddit з проханням оцінити, чи коректно вона вчинила. Ось найпопулярніші коментарі: