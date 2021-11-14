Засмучена дружка тепер не знає, чи правильно зробила, що одягнула красиве намисто на весілля. За її словами, вони спілкувалися з нареченою ще з часів старшої школи – зараз їм по 30 років. А тепер подруга взагалі не відповідає на її повідомлення понад тиждень.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Прикрасу подарував чоловік спеціально для весілля

Дружка мала йти на весілля разом зі своїм чоловіком. Однак у нього запідозрили Covid за 5 днів до свята, тому жінка поїхала сама. За два місяці до цього, якраз до 5 річниці стосунків, чоловік подарував коханій красиве намисто з натурального опалу на золотому ланцюжку. Воно прекрасно доповнювало плаття, яке дружка збиралася одягнути на весілля.

Я спиталася в Мері (наречена, – Life 24) у нашому груповому чаті, чи можемо ми одягнути наші власні прикраси на весілля. Вона відповіла, що без проблем, – написала авторка.

Молода дозволила дружкам одягнути власні прикраси на весілля / Фото Unsplash

Намисто зіпсувало настрій нареченій

В день весілля усі дівчата зустрілися з самого ранку для фотосесії. Наречена спершу попросила в дружки помінятися намистами на час свята. Адже існує така традиція, що молода має одягнути щось позичене.

"Я постаралася ввічливо сказати їй, що це чоловік подарував мені на річницю. Тим паче, що його не буде на самому весіллі, тому я хотіла б сама носити намисто", – згадує дружка.

Інші дівчата настирливо рекомендували помінятися, щоб не псувати свято нареченій. Після ще однієї відмови вони взагалі запропонували зняти прикрасу. Адже вона мала кращий вигляд, ніж намисто нареченої. Але дружка й тут не погодилася це зробити.

На мене "кидали" багато неприємних поглядів під час церемонії та святкування. Відчувала себе просто жахливо. Після першого танцю сестра Мері підійшла до мене, щоб розповісти, як наречена засмутилася, – зазначає дружка.

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO.

Користувачі Reddit підтримали авторку. Багато хто вважає, що наречена зробила цілу виставу через звичайне намисто.