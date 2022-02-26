Тайлер освідчився Кессі Кіль у 2019 році. І вже тоді вона знала, що весільні салони із сукнями відвідувати не буде.

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Дівчина одягла на весілля сукню прабабусі

Кессі і Тайлер Кіл одружились у вересні 2020 року. Наречена особливо вразила всіх своїм весільним вбранням, адже обрала сукню прабабусі, якій майже 100 років. Кессі завжди знала, що одягне саме її, проте раніше бачила сукню лише на фотографіях. До неї це весільне вбрання одягала у 1939 році її прабабуся та у 1991 – її мама.



Сукня, якій майже 100 років / Фото Insider

Я завжди знала, як виглядає фасон, як виглядає колір, але я ніколи не знала, скільки деталей вона має, поки ми насправді не витягли її з коробки,

– розповідає дівчина.

Її мати Грін дещо змінила весільне вбрання бабусі, додавши до нього пишні рукави-ліхтарики з мереживом. Цей образ дуже нагадував стиль принцеси Діани. Після весілля вона склала сукню у коробку і витягла її аж через 28 років для доньки. Згодом матір зізналась, що перед тим, як донька віднесла сукню до кравчині, та ще раз його приміряла востаннє.



Сукня матері Кессі / Фото Insider

Оригінальна сукня Евелін Спадафіно мала витончений дизайн: ніжна атласна тканина, мінімалістичний крій та мереживний корсет. Її пошили вручну сестри Спадафіно, які працювали швачками в Нью-Йорку в 1930-х роках. Родзинкою сукні був стильний бантик на спині.



Прабабуся у весільній сукні в 1939 році / Фото Insider

Перед тим, як Кессі звернулась до кравчині, матір попросила її не змінювати у сукні довгу спідницю зі шлейфом та залишити ґудзики. Доповнила образ дівчина ще однією реліквією, яка їй дісталась від матері. Та вирішили подарувати доньці свою обручку, тому батьки зробили з неї діамантове намисто з ініціалами Кессі та Тайлера.



Весільна сукня, якій 100 років / Фото Insider



Кессі у сукні прабабусі / Фото Insider