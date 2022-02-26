Тайлер сделал предложение Кэсси Киль в 2019 году. И уже тогда она знала, что свадебные салоны с нарядами посещать не будет.

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Девушка одела на свадьбу платье прабабушки

Кэсси и Тайлер Кил поженились в сентябре 2020 года. Невеста особенно поразила всех своим свадебным нарядом, ведь выбрала платье прабабушки, которому почти 100 лет. Кэсси всегда знала, что наденет его, однако раньше видела платье только на фотографиях. До нее этот свадебный наряд одевала в 1939 году ее прабабушка и в 1991 – ее мама.



Платье, которому почти 100 лет / Фото Insider

Я всегда знала, как выглядит фасон, как выглядит цвет, но я никогда не знала, сколько деталей у него, пока мы на самом деле не вытащили его из коробки,

– рассказывает девушка.

Ее мать Грин несколько изменила свадебный наряд бабушки, добавив к нему пышные рукава-фонарики с кружевом. Этот образ очень напоминал стиль принцессы Дианы. После свадьбы она сложила платье в коробку и вытащила его через 28 лет для дочери. Впоследствии мать призналась, что перед тем, как дочь отнесла платье к портнихе, она еще раз примеряла его последний раз.



Платье матери Кэсси / Фото Insider

Оригинальное платье Эвелин Спадафино имело изящный дизайн: нежная атласная ткань, минималистичный крой и кружевной корсет. Ее сшили вручную сестры Спадафино, работавшие швеями в Нью-Йорке в 1930-х годах. Изюминкой платья был стильный бантик на спине.



Прабабушка в свадебном платье в 1939 году / Фото Insider

Перед тем, как Кэсси обратилась к портнихе, мать попросила ее не менять в платье длинную юбку со шлейфом и оставить пуговицы. Дополнила образ девушка еще одной реликвией, доставшейся ей от матери. Она решили подарить дочери свое обручальное кольцо, поэтому родители сделали из него бриллиантовые бусы с инициалами Кэсси и Тайлера.



Свадебное платье, которому 100 лет / Фото Insider