Вора Квін опублікувала уривок з весільного відео у своєму тіктоці vora.quinn. Відео вже набрало понад 2 мільйони переглядів. Наречений взагалі не знав про плани своєї коханої. Він щиро здивувався, хоча в першу мить нічого не зрозумів.

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Вора взагалі не підстригала своє волосся ще з 2007 року. Жінка наважилася на цей вчинок, бо просто хотіла зробити приємну несподіванку своєму майбутньому чоловіку. Коханий сюрприз оцінив!

Я дійсно "прив’язалася" до свого волосся. Тому думка про те, щоб підстригти його, була дуже страшною… Я не розуміла, як буду виглядати та як почуватиму себе після стрижки, – згадує наречена.

Вора відрощувала волосся з 2007 року / Скриншот тікток vora.quinn

Молодята організували невелику церемонію одруження серед близьких людей. Вони не планували накривати весільний стіл, тому Вора змогла відлучитися на стрижку під час фотосесії. Наречена стверджує, що їй важко було не проговоритися.

Ми з чоловіком – найкращі друзі. Тому не розповідати йому про своє весільне плаття та нову стрижку було дуже складним завданням. Але це дало свій результат. Я ні про що не шкодую, – говорить наречена.

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На початку відео Вора символічно підстригла собі частину волосся. Опісля над усім "чаклував" перукар. Через певний час жінка вийшла на вулицю й покликала нареченого.

Лише погляньте на цю неймовірно милу реакцію!