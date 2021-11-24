Вора Квин опубликовала отрывок из свадебного видео в своем тиктоке vora.quinn. Видео уже набрало более 2 миллионов просмотров. Жених вообще не знал о планах своей возлюбленной. Он искренне удивился, хотя в первый момент ничего не понял.

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Вора вообще не подстригала свои волосы еще с 2007 года. Женщина решилась на этот поступок, потому что просто хотела сделать приятную неожиданность своему будущему мужу. Любимый сюрприз оценил!

Я действительно "привязалась" к своим волосам. Поэтому мысль о том, чтобы подстричь их, была очень страшной… Я не понимала, как буду выглядеть и как буду чувствовать себя после стрижки, – вспоминает невеста.

Вора отращивала волосы с 2007 года / Скриншот тикток vora.quinn

Молодожены организовали небольшую церемонию брака среди близких людей. Они не планировали накрывать свадебный стол, поэтому Вора смогла отлучиться на стрижку во время фотосессии. Невеста утверждает, что ей тяжело было не проговориться.

Мы с мужем – лучшие друзья. Поэтому не рассказывать ему о своем свадебном платье и новой стрижке было очень сложной задачей. Но это принесло свой результат. Я ни о чем не жалею, – говорит невеста.

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В начале видео Вора символически подстригла себе часть волос. Потом над всем "колдовал" парикмахер. Через некоторое время женщина вышла на улицу и позвала любимого.

Только взгляните на эту невероятно милую реакцию!