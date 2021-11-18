Наречена раптово встала з інвалідного візка на весіллі: усі не стримували сліз

Наречена Челсі Хілл з Лос-Анджелеса щиро здивувала гостей на весіллі. Жінка несподівано піднялася з інвалідного візка, щоб пройтися до вівтаря. Реакція нареченого – неймовірно зворушлива.

29-річна Челсі постраждала в автокатастрофі ще в 2010 році. З того часу жінка паралізована нижче пояса: вона пересувається за допомогою інвалідного візка. Але в день свого весілля Челсі наполегливо хотіла стояти пліч-о-пліч зі своїм нареченим.

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Як їй вдалося це зробити

Щоб втілити свою мрію, Челсі скористалася спеціальними підтяжками для ніг та ходулями. Також їй допомагав батько, який все життя підтримував дочку. Він провів її до вівтаря.

Прогулянка з батьком по проходу була такою особливою. Кожна мить. Кожен подих… Я ніколи не забуду цей момент з батьком, – розповідає наречена.

Наречена зізнається, що все життя мріяла пройтися до вівтаря. Вони часто говорили про це зі своїм батьком. А зараз – неймовірно щасливі, що таки вдалося все організувати.

Наречений не очікував, що кохана підніметься з візка / Фото Asha Bailey Photography

Весільна фотографиня Аша Бейлі опублікувала невелике слайд-шоу цього моменту у своєму тіктоці. Відео вже набрало понад 200 тисяч переглядів. Обов’язково його перегляньте!

@ashajpg she said she dreamed of the day she’d look her husband in the eye on their wedding day, and she did that ♬ In This Shirt - The Irrepressibles

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Челсі казала, що мріяла про день, коли вона змогла б подивитися своєму чоловіку у вічі в день їхнього весілля. І вона зробила це, – написала Аша під відео.

Уривок з весільного відео – нижче

Користувачі тіктоку були зворушені від цього моменту. Вони неймовірно раді за Челсі, яка втілила в життя свою мрію: