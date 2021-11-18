29-летняя Челси пострадала в автокатастрофе еще в 2010 году. С тех пор женщина парализована ниже пояса: она передвигается с помощью инвалидной коляски. Но в день своей свадьбы Челси настойчиво хотела стоять бок о бок со своим женихом.
Интересно Награда ко Дню винодела: SHABO стала "Выбором потребителя 2021"
Как ей удалось это сделать
Чтобы воплотить свою мечту, Челси воспользовалась специальными подтяжками для ног и ходулями. Также ей помогал отец, который поддерживал дочь всю жизнь. Он провел ее к алтарю.
Прогулка с отцом по проходу была такой особенной. Каждое мгновение. Каждый вдох… Я никогда не забуду этот момент с отцом, – рассказывает невеста.
Невеста признается, что всю жизнь мечтала пройтись к алтарю. Они часто говорили об этом со своим отцом. А сейчас – невероятно счастливы, что удалось все организовать.
Жених не ожидал, что возлюбленная поднимется с коляски / Фото Asha Bailey Photography
Свадебный фотограф Аша Бейли опубликовала небольшое слайд-шоу этого момента в своем тиктоке. Видео уже набрало более 200 тысяч просмотров. Обязательно его посмотрите!
Челси говорила, что мечтала о дне, когда она смогла бы посмотреть своему мужу в глаза в день их свадьбы. И она сделала это, – написала Аша под видео.
Отрывок из свадебного видео – ниже
Пользователи тиктока были тронуты от этого момента. Они невероятно рады за Челси, которая воплотила в жизнь свою мечту:
- Это так красиво!
- Я просто расплакалась.
- Люблю это!