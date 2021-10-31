У своєму дописі, який набрав понад 62 тисячі вподобань, Чессі пояснила, що ще в травні 2020 року відмовилася від декоративної косметики й нарешті полюбила свою зовнішність. До того часу вона робила собі яскраві макіяжі, щоб приховати прищі, і постійно переживала.

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Якби я сказала собі 2 роки тому, що подумала б, чи робити макіяж на весілля чи ні, то просто розсміялася б… Але тепер, оглядаючись в минуле, розумію, що більше хвилювалася, як я виглядаю з макіяжем, ніж зараз без нього. Я постійно думала б: "Вони дивляться на мої тіні. Можливо, вони розмазані? – написала блогерка.

Відмова від косметики дала свої несподівані плюси: в жінки з’явилася додаткова година вільного часу, яку вона раніше виділяла для свого макіяжу. А ще – тепер вона просто не хвилюється через власне обличчя. Це стосується й весілля.

Чессі Кінг / Фото інстаграм chessiekingg

Те, як виглядатиме моє обличчя на весіллі, – найменш важливе питання. Я просто хочу, щоб в мене була можливість міцно обняти гостей і не переживати, чи косметика не залишила пляму на сукні чи костюмі гостей, – стверджує жінка.

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Підписники Чессі були в захваті від цього рішення. Адже навчитися приймати свою красу – це дуже важливо: