В своем посте, который набрал более 62 тысяч лайков, Чесси объяснила, что еще в мае 2020 года отказалась от декоративной косметики и наконец-то полюбила свою внешность. К тому времени она делала себе яркие макияжи, чтобы скрыть прыщи, и постоянно переживала.

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Если бы я сказала себе 2 года назад, что подумала бы, делать ли макияж на свадьбу или нет, просто рассмеялась бы… Но теперь, оглядываясь в прошлое, понимаю, что больше волновалась, как я выгляжу с макияжем, чем сейчас без него. Я постоянно думала бы: "Они смотрят на мои тени. Может, они размазаны? – написала блогерша.

Отказ от косметики дал свои неожиданные плюсы: у женщины появился дополнительный час свободного времени, который она раньше выделяла для своего макияжа. А еще – теперь она просто не волнуется из-за собственного лица. Это касается и свадьбы.

Чесси Кинг / Фото инстаграм chessiekingg

То, как будет выглядеть мое лицо на свадьбе, – наименее важный вопрос. Я просто хочу, чтобы у меня была возможность крепко обнять гостей и не переживать, не оставила ли косметика пятно на платье или костюме гостей, – утверждает женщина.

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Подписчики Чесси были в восторге от этого решения. Ведь научиться принимать свою красоту – это очень важно.