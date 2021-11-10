Наречена Кеті розповіла про оригінальний лайфхак у своєму тіктоці katieciabotti. Багатьом користувачам соцмережі він теж сподобався! Нараз відео набрало 1,5 мільйони переглядів.

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Спершу все задумувалося як маленький сюрприз для незаміжніх подружок. Кеті склала спеціальний список, куди вписала усіх самотніх чоловіків, які прийдуть на весілля. Дівчата отримали невелике "резюме" про гостей за тиждень до свята.

Я надіслала своїм незаміжнім подружкам список усіх чоловіків без пари, розбитий на дві групи – друзів та представників сім’ї. Там вказала ріст, їхню роль у весіллі, у якій сфері вони працюють та де живуть, – розповідає наречена.

Звісно, що жінки були раді від такої цінної інформації. Але на весіллі все пішло трішки не за планом. Утім, це зробило свято ще веселішим!

Як відреагували чоловіки

Кумедно, але жінки випадково проговорилися про цей список на весіллі. Чоловіки дізналися і дуже хотіли на нього глянути: усім було цікаво, що наречена про них написала. Але там не було нічого образливого – просто факти та й усе.

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За словами нареченої, це дуже допомогло людям познайомитися на весіллі. Однак вона не зізналася, чи чиєсь спілкування переросло у щось більше. Але це, звісно, справа часу і вподобань!

У своєму відео Кеті показала список, де можна побачити імена чоловіків. Користувачі тіктоку жартома це обіграли: